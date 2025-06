PM apreende arma de fogo e munições com hóspede de hotel no interior do estado em MT Policiais militares do 18º Batalhão apreenderam, neste sábado (14.6), uma arma de fogo tipo revólver e 25 munições, em um hotel localizado...

