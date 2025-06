PM apreende arma de fogo, munições e faccionado morre em confronto Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão, apreenderam um revólver calibre 38 e munições, na manhã desta quarta-feira...

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão, apreenderam um revólver calibre 38 e munições, na manhã desta quarta-feira (18.6), no bairro Água Vermelha, em Várzea Grande. Na ação, um homem, integrante de uma facção criminosa, morreu, após confronto com as equipes. Ele possuía oito passagens criminais entre tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

