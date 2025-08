PM apreende arma de fogo, munições e prende suspeito com passagens criminais em Goiânia e Mato Grosso Policiais militares do 2º Batalhão prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e desacato, na noite desta quinta-feira (31....

Policiais militares do 2º Batalhão prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e desacato, na noite desta quinta-feira (31.7), em Torixoréu (568 km de Cuiabá). Com o suspeito, foram apreendidos uma arma de fogo tipo garrucha, munições e um canivete. As equipes identificaram que ele possuía três passagens criminais no Estado de Goiânia e uma em Mato Grosso. Os policiais militares realizavam a fiscalização de trânsito, na Rodovia MT-100, durante desdobramento da Operação Tolerância Zero, quando identificaram o homem conduzindo um veículo VW Santana, azul, em atitude suspeita. Ao ser abordado, o motorista apresentou-se bastante nervoso e com informações contraditórias.

