PM apreende arma, drogas e prende faccionado com extensa ficha criminal

Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam um revólver calibre 38, uma barra de maconha e uma porção de cocaína, na noite desta quarta-feira (11.6), durante abordagem a uma residência em São Pedro da Cipa (154 km de Cuiabá). Na ação, um homem faccionado com extensa ficha criminal foi baleado, após confronto com as equipes e outro foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

