PM apreende armas de fogo e drogas após denúncia de tráfico; faccionados morrem baleados

Policiais militares da Força Tática do 5º Comando Regional apreenderam, na manhã desta quinta-feira (06.02), dois revólveres, munições, drogas e uma motocicleta com registro de furto/roubo, em Barra do Garças. Na ação, dois integrantes de uma facção criminosa morreram após confronto com os policiais militares. Os suspeitos possuíam longa ficha criminal.

