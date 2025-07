PM apreende carregamento de cigarro, armas e prende faccionado com passagens criminais Equipes da Força Tática da 14ª Companhia Independente apreenderam duas armas de fogo, 136 munições, 163 maços de cigarros, entorpecentes... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h57 ) twitter

Equipes da Força Tática da 14ª Companhia Independente apreenderam duas armas de fogo, 136 munições, 163 maços de cigarros, entorpecentes e prenderam um homem com diversas passagens criminais, no bairro Jardim Lúcia Maggi, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). As equipes foram informadas de que um homem, conduzindo um veículo Fiat Uno, estaria entregando diversas cestas básicas a mando de uma facção criminosa entre os bairros Vila Poroxo, Jardim Iguaçu e Lúcia Maggi. Após a denúncia, os policiais militares da Força Tática intensificaram o policiamento na região e flagraram o suspeito descarregando um veículo em uma residência. Ao ver aproximação dos policiais, o homem correu para o fundo do imóvel, dispensando diversas porções de cocaína e arremessou um aparelho celular dentro de um balde com água. Em buscas pelo local, os policiais militares flagraram diversas caixas de cigarro que seriam comercializadas, sem nota fiscal. Além disso, as equipes apreenderam duas armas de fogo, sendo uma garrucha e outro rifle com silenciador e 136 munições de calibres diversos. Ainda durante buscas no imóvel, foram encontrados três mudas de maconha, balanças de precisão, uma tesoura e outros materiais para embalagem e comercialização dos ilícitos. Os policiais localizaram R$4.405 em espécie. Ao ser identificado, foi constatado que o suspeito possuía diversas passagens criminais por tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo e receptação. O homem e todo material apreendido foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência. Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: “O gasoduto é um marco para a industrialização na Capital”, afirma governador

