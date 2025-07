PM apreende cerca de mil porções de drogas e 29 cestas básicas de facção criminosa em Cáceres

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 6º Batalhão e da Força Tática do 6º Comando Regional apreenderam cerca de mil porções de substâncias análogas à cocaína e maconha, na tarde desta quarta-feira (16.7), em uma residência de Cáceres. No local, também foram apreendidas 29 cestas básicas pertencentes a uma facção criminosa.

