PM apreende drogas e armas e prende quatro suspeitos às margens do Rio Sepotuba

Quatro homens foram presos nesta terça-feira (15.7) suspeitos por roubo, tráfico ilícito de drogas, ameaça, furto e porte ilegal de arma de fogo, às margens da MT-247, próximo à ponte do Rio Sepotuba, em Lambari D’Oeste (264 km de Cuiabá). Policiais militares do 2º Pelotão do município apreenderam com a quadrilha duas armas de fogo, oito tabletes de maconha, 37 munições, além de outras mercadorias levadas durante ação criminosa.

