PM apreende sete tabletes de maconha e prende casal por tráfico de drogas em Cuiabá Sete tabletes de maconha foram apreendidos, na manhã desta sexta-feira (15.8), por policiais militares do 10º Batalhão, na região central...

Sete tabletes de maconha foram apreendidos, na manhã desta sexta-feira (15.8), por policiais militares do 10º Batalhão, na região central de Cuiabá. Os entorpecentes estavam escondidos em uma mala com um casal, que foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas. A dupla relatou que recebeu R$ 5 mil cada pelo transporte.

