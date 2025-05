Momento MT |Do R7

PM apreende tabletes de maconha e pasta base de cocaína após denúncia de homicídio em Cuiabá Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 10º Batalhão, apreenderam, na noite desta quinta-feira (22.5), quatro tabletes de maconha...

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 10º Batalhão, apreenderam, na noite desta quinta-feira (22.5), quatro tabletes de maconha, três pacotes grandes de skank, meia barra de pasta base de cocaína e R$ 378, escondidos em uma residência, no Distrito da Guia, em Cuiabá.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: