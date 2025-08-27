PM conduz cinco pessoas por tráfico de drogas e apreende 47 porções de entorpecentes Policiais militares do 5º Comando Regional prenderam dois homens e duas mulheres, com idades entre 18 e 24 anos, e apreenderam um adolescente...

Policiais militares do 5º Comando Regional prenderam dois homens e duas mulheres, com idades entre 18 e 24 anos, e apreenderam um adolescente, de 14 anos, por tráfico ilícito de drogas, nesta terça-feira (26.8), em Barra do Garças. Com os suspeitos, foram encontrados 47 porções de drogas e uma quantia de R$ 222,70 em dinheiro.

