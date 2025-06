PM deflagra Operação Centro Seguro em Cuiabá nesta quinta-feira (26)

A Polícia Militar de Mato Grosso lança, na tarde desta quinta-feira (26.6), às 14 horas, a Operação Centro Seguro, na Praça Alencastro, em Cuiabá. O reforço do policiamento, no âmbito da Operação Tolerância Zero, ocorrerá até o dia 5 de julho. Durante o período, serão realizadas diversas ações preventivas como pontos demonstrativos, saturações e abordagens policiais, com objetivo de garantir a ordem pública e combater crimes de roubos, furtos e outras práticas. A Operação Centro Seguro também abrangerá a área central comercial do município de Várzea Grande.

