PM desarticula quadrilha especializada em furtos; suspeito morre em confronto

Policiais militares da 9ª Companhia Independente desarticularam uma quadrilha, nesta segunda-feira (28.4), especializada em crimes de furtos de cabos de energia, no município de Diamantino (184 km de Cuiabá). Na ação, três homens foram detidos e um quarto suspeito identificado como Cleison Júnior da Silva morreu, após confronto com as equipes. Os militares apreenderam um revólver, 50 aparelhos celulares, recuperaram diversos cabos e ferramentas subtraídos pela quadrilha.

