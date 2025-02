|Do R7

PM detém membros de facção por tráfico e apreende mais 340 porções de drogas Policiais militares da Força Tática do 11º Comando Regional prenderam um homem, de 51 anos, e apreenderam dois adolescentes, de 15...

Policiais militares da Força Tática do 11º Comando Regional prenderam um homem, de 51 anos, e apreenderam dois adolescentes, de 15 e 17 anos, por tráfico ilícito de de drogas, na noite desta terça-feira (11.2), em Paranatinga. Com os suspeitos, foram retirados de circulação uma porção grande e 38 médias de maconha, 10 porções grandes e 240 pequenas de cocaína, 52 comprimidos de ecstasy, além de sete celulares, uma pistola calibre .380, um revólver calibre .38 com munições e uma quantia de R$ 448,75 em espécie.

Para mais detalhes sobre essa operação e os envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: