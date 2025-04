PM detém quadrilha de adolescentes especializada em furtos de bicicletas Policiais militares do 6º Batalhão apreenderam, na noite desta quarta-feira (9.4), cinco adolescentes e recuperaram 13 bicicletas com...

Policiais militares do 6º Batalhão apreenderam, na noite desta quarta-feira (9.4), cinco adolescentes e recuperaram 13 bicicletas com registros de furtos no município de Cáceres (220 km de Cuiabá). Durante rondas em decorrência da Operação Tolerância Zero no combate às facções criminosas, os militares receberam denúncias de que haviam diversas pessoas entrando e saindo de um matagal, no bairro Residencial Bandeirantes, algumas portando bicicletas.

Para mais detalhes sobre essa operação e a recuperação das bicicletas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: