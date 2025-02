PM detém quadrilha por furto e recupera 30 toneladas de cabos de fios de cobre

Momento MT |Do R7

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 9º Batalhão prenderam, nesta terça-feira (21.1), três homens, apreenderam dois adolescentes, de 14 e 15 anos, e recuperaram 30 toneladas de fios de cobre furtados de uma empresa de telecomunicações, no bairro Dr. Fábio, em Cuiabá.

