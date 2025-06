PM é denunciado por feminicídio em Cuiabá O Ministério Público de Mato Grosso denunciou Ricker Maximiano de Moraes por feminicídio qualificado considerando agravantes como violência... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h55 ) twitter

O Ministério Público de Mato Grosso denunciou Ricker Maximiano de Moraes por feminicídio qualificado considerando agravantes como violência doméstica, presença de descendentes, o fato de a vítima ser mãe de crianças e o uso de recurso que dificultou a defesa. Além disso, o Ministério Público requer o julgamento pelo Tribunal do Júri, a condenação do réu, além de reparação por danos morais e materiais às vítimas.Também foi solicitado que, em caso de condenação, haja a perda da graduação militar e a exclusão definitiva do policial da Polícia Militar do Estado. Como parte do procedimento, o Ministério Público solicitou a apresentação de certidões, antecedentes criminais, laudos balísticos e de celular, além da apuração de possível fornecimento irregular de arma de fogo ao réu. E, que a Corregedoria-Geral da Polícia Militar tome ciência dos pedidos para providências cabíveis.

