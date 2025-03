PM e PRF apreendem 14 tabletes de cocaína escondidos em tanque de combustível Uma ação integrada de policiais militares do 1º Pelotão e da Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta sexta-feira (14.3... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 17h10 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h10 ) twitter

Uma ação integrada de policiais militares do 1º Pelotão e da Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta sexta-feira (14.3), 14 tabletes de substância análogas à pasta base de cocaína e prenderam um homem por tráfico de drogas, em Ribeirão Cascalheira (781 km de Cuiabá). Por meios dos setores de inteligência das unidades, as equipes receberam informações de que o condutor de um veículo GW Gol estaria transportando grande quantidade de entorpecentes. Diante da denúncia, o policiamento foi intensificado na região e o condutor do carro foi localizado nas proximidades do trevo de Querência. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa apreensão! Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil investiga participação de mais suspeitos no homicídio de adolescente grávida

