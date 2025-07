PM é reconhecida por implantação de projeto de eficiência energética no Quartel Comando Geral A Polícia Militar de Mato Grosso ficou em primeiro lugar no 2º Prêmio Eficiência e Inovação, do Governo do Estado, na categoria “Pequenas...

A Polícia Militar de Mato Grosso ficou em primeiro lugar no 2º Prêmio Eficiência e Inovação, do Governo do Estado, na categoria “Pequenas Economias que Fazem a Diferença”, com o projeto de redução do consumo de energia elétrica do Quartel Comando Geral em Cuiabá, com a implantação de projeto de eficiência energética. A instituição recebeu o valor de R$ 50 mil como bonificação, entregue pelo governador Mauro Mendes, nesta segunda-feira (7.7), no auditório Cloves Vettorato, Palácio Paiaguás.

