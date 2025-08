PM inicia 11º Curso de Policiamento Montado e recebe motocicletas do Governo do Estado em Sinop A Polícia Militar de Mato Grosso iniciou, na manhã desta quinta-feira (31.7), a 11ª edição do Curso de Policiamento Montado (CPMon),...

Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share