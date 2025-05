PM localiza suspeito de estupro com auxílio das câmeras de segurança do Vigia Mais MT Com apoio das câmeras de segurança do Vigia Mais MT, policiais militares do 5º Batalhão prenderam na noite desta terça-feira (20.5),...

Com apoio das câmeras de segurança do Vigia Mais MT, policiais militares do 5º Batalhão prenderam na noite desta terça-feira (20.5), um homem, de 25 anos, suspeito de estuprar uma mulher, de 61 anos, no bairro Jardim São Bento, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). O crime ocorreu na manhã do último sábado (17.5), no bairro Jardim Progresso. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, caminhava pela Rua Paulo Salim Maluf, por volta das 7 horas, quando foi rendida pelo suspeito, que estava em uma motocicleta modelo Honda Biz. A mulher ressaltou que foi arrastada para uma região de mata e foi estuprada.

