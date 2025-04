PM prende casal em flagrante por tráfico de drogas em residência da Capital Equipes da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) prenderam, na noite desta segunda-feira (27.4), um homem e uma... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h41 ) twitter

Equipes da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) prenderam, na noite desta segunda-feira (27.4), um homem e uma mulher suspeitos por tráfico de drogas, no bairro Carumbé, em Cuiabá. Com eles, foram apreendidos mais de 72 porções entre maconha e pasta base de cocaína, uma balança de precisão, R$ 1.913 em espécie e outros materiais para embalagem das drogas. Durante patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes receberam denúncias de que o casal estaria comercializando drogas na região e que havia grande movimentação de usuários na casa dos suspeitos, durante o dia e no período noturno. Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura monitora MISC e estruturas afetadas por temporal no Centro Histórico

