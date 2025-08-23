Logo R7.com
PM prende cinco faccionados e apreende drogas e raspadinhas ilegais em Alta Floresta

Policiais militares de Alta Floresta prenderam três mulheres, com idades entre 18 e 23 anos, e apreenderam dois adolescentes, de 15...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Policiais militares de Alta Floresta prenderam três mulheres, com idades entre 18 e 23 anos, e apreenderam dois adolescentes, de 15 e 16 anos, por tráfico ilícito de drogas, nesta sexta-feira (22.8). Com os suspeitos, foram encontradas 25 porções de entorpecentes e seis raspadinhas ilegais, utilizadas por uma facção criminosa.

