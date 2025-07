PM prende dois faccionados suspeitos por agressão em Canabrava do Norte

Momento MT |Do R7

Equipes militares de Canabrava do Norte (1.036 km de Cuiabá) prenderam dois integrantes de uma facção criminosa, neste domingo (27.7), suspeitos de renderem um homem, de 45 anos, e espancá-lo. A vítima apresentava diversas lesões pelo rosto, bem como sangramento pela face. Conforme o boletim de ocorrência, ele denunciou que estava em um bar, quando foi abordado por quatro indivíduos desconhecidos, que passaram a agredi-lo com socos e capacetes. Os suspeitos exigiram que ele subisse em uma motocicleta para que saíssem do local.

