PM prende dois faccionados suspeitos por sequestro mediante tortura e tentativa de homicídio

Dois integrantes de uma facção criminosa foram presos neste domingo (17.8), por policiais militares do 28º Batalhão, suspeitos por...

Dois integrantes de uma facção criminosa foram presos neste domingo (17.8), por policiais militares do 28º Batalhão, suspeitos por tortura mediante sequestro e lesão corporal, contra um homem, de 25 anos, em Jaciara (147 km de Cuiabá). A vítima relatou ter sido ameaçada de ter braços, pernas quebrados e, em seguida, de decapitação, no entanto conseguiu fugir das agressões.

