Momento MT |Do R7

PM prende dois homens com espingarda, munições e 34 quilos de carne de animais silvestres Policiais militares do 5º Comando Regional prenderam dois homens, de 44 anos, por porte ilegal de arma de fogo e caça de animais silvestres...

Policiais militares do 5º Comando Regional prenderam dois homens, de 44 anos, por porte ilegal de arma de fogo e caça de animais silvestres, na tarde desta quarta-feira (28.5), no distrito de Itaquerê, em Novo São Joaquim. Com os suspeitos, foram encontradas duas espingardas, 39 munições de calibres .20 e .36, além de 34 quilos de carne de animais abatidos.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: