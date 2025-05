PM prende dois homens por furto a loja e apreende tabletes de cocaína

Dois homens foram presos em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (23.5), após invadirem uma loja especializada em roupas, na Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá. Na ação, policiais militares da 21ª Companhia Independente recuperaram dois celulares, um notebook, além de 16 dólares e R$ 269. As equipes apreenderam sete porções de pasta base de cocaína e uma de maconha. Conforme o boletim de ocorrência, imagens das câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação criminosa dos suspeitos. Com as características da dupla, os policiais militares receberam novas informações de que um dos denunciados estaria na região da Ilha da Banana.

