PM prende dois homens por porte ilegal de arma em Lucas do Rio Verde Policiais militares do 13º Batalhão prenderam dois homens, de 26 e 32 anos, por porte ilegal de arma de fogo, no final da manhã desta...

Policiais militares do 13º Batalhão prenderam dois homens, de 26 e 32 anos, por porte ilegal de arma de fogo, no final da manhã desta quinta-feira (13.3), em Lucas do Rio Verde. Com a dupla, a PM apreendeu uma pistola carregada com sete munições intactas.

Leia Mais em Momento MT: