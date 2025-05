PM prende dois suspeitos de roubo e sequestro de jovem em Sorriso Policiais militares do 12º Batalhão prenderam em flagrante dois homens suspeitos de roubo e sequestro de uma mulher em Sorriso. Outros... Momento MT|Do R7 03/05/2025 - 17h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 17h00 ) twitter

Policiais militares do 12º Batalhão prenderam em flagrante dois homens suspeitos de roubo e sequestro de uma mulher em Sorriso. Outros três integrantes da quadrilha já haviam sido detidos pela Polícia Judiciária Civil. O crime ocorreu nesta sexta-feira (2.5). Conforme o boletim de ocorrência, após o recebimento da denúncia de que uma mulher, de 31 anos, havia sido vítima de roubo e sequestro, os policiais militares intensificaram o policiamento na região com o intuito de localizar os suspeitos do crime. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência! Leia Mais em Momento MT: Semob inicia campanha de conscientização para inibir acidentes de trânsito

