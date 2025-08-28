PM prende dupla por tráfico ilícito de drogas e identifica passagens criminais por homicídios Equipes militares da Força Tática do 4º Comando Regional apreenderam, nesta quarta-feira (27.8), 41 porções de substâncias análogas...

Equipes militares da Força Tática do 4º Comando Regional apreenderam, nesta quarta-feira (27.8), 41 porções de substâncias análogas à maconha, pasta base de cocaína e prenderam dois homens suspeitos por tráfico ilícito de drogas, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). Um dos detidos possui duas passagens criminais por homicídio.

