PM prende dupla suspeita por furto e dano a câmeras do Vigia Mais MT

Dois integrantes de uma facção criminosa foram presos, neste sábado (16.8), por policiais militares do 12º Batalhão, suspeitos por furto e dano a duas câmeras de segurança do Vigia Mais MT, em Sorriso (396 km de Cuiabá). Um dos detidos alegou receber ordem de um faccionado do Rio de Janeiro. Durante policiamento tático no desdobramento da Operação Tolerância Zero, as equipes receberam informações de que quatro homens haviam furtado e danificado os equipamentos no bairro União. Após a denúncia, os militares, com apoio das equipes de inteligência, identificaram e abordaram um dos suspeitos na Rua Ademar Góis.

