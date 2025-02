PM prende em flagrante homem por tráfico, apreende cocaína e supermaconha

Um homem, de 23 anos, foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (12.2), por tráfico ilícito de drogas, no bairro Parque Geórgia, em Cuiabá. Com o suspeito, policiais militares do 9º Batalhão apreenderam quatro porções de pasta base de cocaína, seis porções de skank (supermaconha), meio tablete do mesmo entorpecente e outros produtos para preparo e venda das drogas.

