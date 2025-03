PM prende em flagrante suspeito de agredir a própria mãe em Sorriso

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (6.3), por policiais militares do 12º Batalhão, após agredir a própria mãe, de 63 anos, no bairro Bela Vista, no município de Sorriso. O suspeito ainda tentou atear fogo na casa da idosa ao abrir todas as bocas do fogão.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: