Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

PM prende faccionado e apreende 60 porções de pasta base de cocaína

Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem faccionado, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem faccionado, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira (14.8), em Tangará da Serra. Com o suspeito, foram encontradas 60 porções de pasta base de cocaína.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.