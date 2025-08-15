PM prende faccionado e apreende 60 porções de pasta base de cocaína Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem faccionado, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta...

Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem faccionado, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira (14.8), em Tangará da Serra. Com o suspeito, foram encontradas 60 porções de pasta base de cocaína.

