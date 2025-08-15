PM prende faccionado e apreende 60 porções de pasta base de cocaína
Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem faccionado, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira (14.8), em Tangará da Serra. Com o suspeito, foram encontradas 60 porções de pasta base de cocaína. Leia Mais em Momento MT:
