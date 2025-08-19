PM prende faccionado suspeito por duplo homicídio e apreende arma, drogas e munições Policiais militares prenderam um homem, de 35 anos, suspeito pelo homicídio de Elton Cândido Souza Junior e Bruno André de Oliveira...

Policiais militares prenderam um homem, de 35 anos, suspeito pelo homicídio de Elton Cândido Souza Junior e Bruno André de Oliveira Rodrigues, e uma mulher, de 41 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta segunda-feira (18.8), em Várzea Grande. Com os suspeitos, foram encontradas 46 porções de drogas, uma pistola calibre .380 e 12 munições do mesmo calibre.

