PM prende faccionados por tráfico de drogas e apreende arma além de R$ 7,5 mil em espécie

Momento MT|Do R7 17/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h07 )

Dois homens integrantes de uma facção criminosa foram presos em flagrante, na noite desta quarta-feira (16.4), suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em um bar, no município de Poconé. Com eles, policiais militares da 6º Companhia Independente apreenderam diversas porções de maconha, pasta base de cocaína, uma arma de fogo, munições e R$ 7.544 mil em espécie. Os militares receberam denúncia de que integrantes de uma facção criminosa estariam comercializando drogas em um bar, no bairro Jurumirim. Conforme a denúncia, os suspeitos estariam exibindo armas de fogo no local e supostamente envolvidos em um roubo na região. Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Ministério Público funciona em regime de plantão durante feriado

