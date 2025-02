PM prende faccionados que invadiram fazenda para furtar eletrodomésticos e animais Três homens foram presos, neste domingo (9.2), por policiais militares da 32ª Companhia Independente, suspeitos de furtar uma propriedade... Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três homens foram presos, neste domingo (9.2), por policiais militares da 32ª Companhia Independente, suspeitos de furtar uma propriedade rural localizada no município de Nova Xavantina. As equipes apreenderam uma caminhonete, três armas de fogo, 28 munições, uma porção de maconha e recuperaram diversos eletrônicos e eletrodomésticos da vítima, além de 13 porcos de aproximadamente 30 e 40 quilos. As equipes localizaram o trio com auxílio das câmeras de segurança do Vigia Mais MT.

Saiba mais sobre essa ação policial e os detalhes da investigação no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Câmara de Cuiabá recebe projeto de lei para extinção da Arsec

Desenvolvimento econômico em MT é impulsionado com liberação de R$ 18,5 bilhões pelo FCO

MS e OPAS emitem alerta para surto febre amarela