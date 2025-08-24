PM prende foragidos da Justiça por tráfico de drogas e porte ilegal de arma
Policiais militares prenderam dois homens, de 20 e 21 anos, por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na noite...
Policiais militares prenderam dois homens, de 20 e 21 anos, por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na noite deste sábado (23.8), em Várzea Grande. Com os suspeitos foram encontrados um revólver calibre .38 com duas munições, 40 porções de maconha e uma pistola de vacinação animal. Durante patrulhamento pelo residencial Isabel Campos, policiais do Grupo de Apoio (GAP) flagraram um homem em atitude suspeita, que demonstrou nervosismo e tentou fugir para dentro de uma residência ao ver a viatura. O suspeito foi abordado e, com ele, foram encontradas duas porções de maconha.
