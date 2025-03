PM prende homem após agredir esposa com socos no Distrito da Guia em Cuiabá Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante neste domingo (9.3), por policiais militares do 10º Batalhão, após agredir a esposa, de...

Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante neste domingo (9.3), por policiais militares do 10º Batalhão, após agredir a esposa, de 32 anos, com socos e chutes, na região de Nossa Senhora da Guia, em Cuiabá. O homem foi encontrado e detido na Avenida Antártica. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima acionou os policiais militares para se deslocarem até a residência do casal e no local se depararam com a mulher com hematomas pelo corpo e um corte profundo na região da sobrancelha esquerda.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: