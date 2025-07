PM prende homem após esfaquear enteado e padrasto durante discussão

Um homem, de 50 anos, foi preso na noite deste domingo (20.7), após esfaquear outros dois homens, durante uma discussão no município de Guiratinga (333 km de Cuiabá). Ele foi localizando portando um facão, uma faca e dois canivetes. Além disso, o suspeito rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava. Os policiais militares do 2º Pelotão receberam informações de que padrasto e enteado deram entrada na Unidade de Pronto-Atendimento com graves ferimentos. No local, as vítimas relataram que estavam na casa de uns amigos, durante uma confraternização, quando o suspeito chegou proferindo palavras de baixo calão contra os envolvidos.

