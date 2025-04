PM prende homem após morder e arrancar orelha de esposa durante agressão

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam em flagrante, na madrugada desta terça-feira (22.4), um homem, de 38 anos, suspeito de morder e arrancar a orelha da esposa, de 35 anos, após uma agressão no município de Primavera do Leste (243 km de Cuiabá). A vítima foi socorrida até uma unidade de saúde e precisou realizar uma sutura de 30 pontos.

