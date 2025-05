PM prende homem com 45 porções de drogas e apreende R$ 4,3 mil

Momento MT |Do R7

Equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, na noite desta quinta-feira (29.5), 45 porções de entorpecentes entre maconha e pasta base de cocaína, durante abordagem no bairro Boa Esperança, em Cuiabá. Na ação, um homem, de 38 anos, foi detido por tráfico de drogas e flagrado com R$ 4,3 mil em espécie.

