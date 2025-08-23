PM prende homem e apreende adolescente por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio
Policiais militares prenderam um homem de 22 anos e apreenderam um adolescente de 17, por porte ilegal de arma de fogo e tentativa...
Policiais militares prenderam um homem de 22 anos e apreenderam um adolescente de 17, por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio, na noite desta sexta-feira (22.8), no município de Diamantino. Com os suspeitos, foi apreendido um revólver calibre .38, com cinco munições intactas. Leia Mais em Momento MT:
Policiais militares prenderam um homem de 22 anos e apreenderam um adolescente de 17, por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio, na noite desta sexta-feira (22.8), no município de Diamantino. Com os suspeitos, foi apreendido um revólver calibre .38, com cinco munições intactas.Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: