Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

PM prende homem e apreende adolescente por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio

Policiais militares prenderam um homem de 22 anos e apreenderam um adolescente de 17, por porte ilegal de arma de fogo e tentativa...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Policiais militares prenderam um homem de 22 anos e apreenderam um adolescente de 17, por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio, na noite desta sexta-feira (22.8), no município de Diamantino. Com os suspeitos, foi apreendido um revólver calibre .38, com cinco munições intactas.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.