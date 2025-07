PM prende homem e mulher suspeitos por ameaça e apreende arma de fogo Policiais militares da 12ª Companhia Independente prenderam, em duas ações distintas nesta segunda-feira (14.7) um homem por porte... Momento MT|Do R7 15/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h38 ) twitter

Policiais militares da 12ª Companhia Independente prenderam, em duas ações distintas nesta segunda-feira (14.7) um homem por porte ilegal de arma de fogo e uma mulher, suspeita de ameaçar a própria irmã de morte com uma faca, no município de Barra do Bugres (166 km de Cuiabá). Durante patrulhamento da Operação Tolerância Zero, as equipes foram acionadas para se deslocarem até um alojamento localizado na Rua da Alegria, pois um homem relatou ter sido ameaçado de morte pelo suspeito, que anda armado. A vítima contou que foi acusada de furtar ferramentas de serviço do denunciado.

