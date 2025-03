PM prende homem em flagrante com armas e 164 munições após enforcar esposa

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 19º Batalhão apreenderam, na noite desta quinta-feira (6.3), quatro armas de fogo e 164 munições de calibres diversos, no bairro Jardim Europa, no município de Tangará da Serra (a 242 km de Cuiabá). Na ação, um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.

