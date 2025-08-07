PM prende homem por agredir esposa, ameaçá-la de morte e afirmar que esconderia o corpo no quintal
Policiais militares da 8ª Companhia Independente prenderam um homem, na manhã desta quinta-feira (7.8), após agredir e ameaçar de morte a esposa, na zona rural de Cuiabá. A vítima alegou que o suspeito iria utilizar um buraco no quintal para esconder seu corpo.
