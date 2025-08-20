PM prende homem por ameaça a familiares e apreende quatro armas de fogo em Santa Terezinha A Polícia Militar prendeu um homem, de 50 anos, pelos crimes de ameaça, resistência e posse irregular de arma de fogo, nesta segunda...

A Polícia Militar prendeu um homem, de 50 anos, pelos crimes de ameaça, resistência e posse irregular de arma de fogo, nesta segunda-feira (18.8), na zona rural do município de Santa Terezinha. Na ação, a PM apreendeu quatro armas de fogo longas e munições para o armamento.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: