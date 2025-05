PM prende homem por ameaça de morte contra a esposa em Arenápolis

Policiais militares do 14º Comando Regional prenderam um homem, de 37 anos, por ameaça e lesão corporal, na madrugada deste sábado (31.5), em Arenápolis. O suspeito agrediu a esposa com socos no rosto e na boca, além de ter a ameaçado de morte com uma faca.

