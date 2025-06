PM prende homem por violência doméstica após denúncia do filho Policiais militares do município de Campos de Júlio prenderam um homem, na madrugada deste domingo (15.6), suspeito por ameaça de morte...

Policiais militares do município de Campos de Júlio prenderam um homem, na madrugada deste domingo (15.6), suspeito por ameaça de morte e violência doméstica contra a esposa, de 38 anos. As equipes chegaram até o local da ocorrência após denúncia do filho do casal.

