PM prende homem por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo em zona rural

Policiais militares do 21º Batalhão prenderam, na noite deste sábado (28.6), um homem por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo na zona rural do município de Juara (654 km de Cuiabá). O suspeito ainda teria ameaçado a esposa de morte. As equipes apreenderam um revólver, 15 munições e um punhal.

